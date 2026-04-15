Papa Leone XIV: “Continuiamo a costruire ponti e promuovere il dialogo”

Papa Leone XIV è atterrato in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio di 10 giorni in Africa. Sta portando un messaggio di pace nella regione separatista, dove i combattenti hanno annunciato una pausa di tre giorni nei combattimenti. Il Vaticano afferma che la lotta alla corruzione nel Paese ricco di minerali e l’insistenza sul corretto uso dell’autorità politica dovrebbero essere i temi della visita di Leone, che inizierà a Yaoundé, la capitale. Leone è stato prima in Algeria, come prima tappa del suo tour africano in quattro nazioni. “È stata una benedizione speciale per me tornare ancora una volta ad Annaba ieri, ma anche offrire alla Chiesa e al mondo la visione che sant’Agostino ci offre in termini di ricerca di Dio e lotta per costruire comunità, ricerca dell’unità tra tutti i popoli e del rispetto per tutti nonostante le differenze. In due giorni in Algeria penso che abbiamo davvero avuto una meravigliosa opportunità”, ha detto Leone. “Per continuare a costruire ponti, a promuovere il dialogo. Penso che la visita alla moschea sia stata significativa e per diciamo che anche se abbiamo credenze diverse, Abbiamo modi diversi di adorare, abbiamo modi diversi di vivere, possiamo vivere insieme in pace – ha aggiunto -. E quindi penso che promuovere quel tipo di immagine sia qualcosa che il mondo ha bisogno di sentire oggi, e che insieme possiamo continuare a offrire nella nostra testimonianza mentre proseguiamo in questo viaggio apostolico”