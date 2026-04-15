Papa Leone XVI oggi in Camerun: “Grato all’Algeria per l’ospitalità”

Papa Leone XIV ha lasciato l’Algeria alla volta del Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Il volo che porterà il Pontefice nella capitale Yaoundé è decollato dall’aeroporto internazionale di Algeri Houari Boumédiène intorno alle ore 11.15 italiane. Prima di imbarcarsi il Papa, accompagnato dal presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha preso parte alla cerimonia di congedo. Il Papa arriverà in Camerun intorno alle ore 16 italiane, le 15 locali. Prima di arrivare all’aeroporto di Algeri, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, Prevost ha visitato brevemente l’asilo Notre Dame d’Afrique, gestito dalle Suore Missionarie della carità. I bambini hanno messo in scena un breve spettacolo per il Papa, che al termine della visita ha salutato loro e le sorelle.

Leone XIV è al terzo giorno del suo viaggio in Africa, segnato anche dalle polemiche nate dal duro attacco di Donald Trump al Papa. “Mentre parto dalla Repubblica democratica popolare d’Algeria, esprimo la mia profonda gratitudine a vostra eccellenza e a tutto il caro popolo algerino per il caloroso benvenuto e l’ospitalità che mi sono stati offerti durante la mia visita. Con l’assicurazione delle mie preghiere, invoco sulla nazione le divine benedizioni di pace e gioia”, ha scritto Papa Leone XIV in un telegramma inviato al presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, subito dopo essere partito alla volta del Camerun.

Vescovi Europa: “Viaggio del Papa in Africa chiama a riflessione”

Il viaggio di Papa Leone XIV in Africa e i suoi appelli sono “rilevanti per i vescovi europei, che oggi sono chiamati ad una riflessione profonda per comprendere come promuovere al meglio una civiltà dell’amore, nell’ambito dell’impegno di evangelizzazione a cui siamo chiamati”. Lo si legge in una nota della Ccee, Consiglio per le Conferenze Episcopali d’Europa. La Ccee, si legge in una nota, “guarda a questo viaggio del Papa con grande interesse, forte di un’esperienza di dialogo con la realtà africana che ormai dura da svariati anni. In particolare, il prossimo 23 maggio, Ccee e Secam (Simposio delle Conferenze Episcopali dell’Africa e della Madagascar) si riuniranno in Lussemburgo per un seminario di tre giorni. Fanno parte del Secam le Conferenze episcopali dell’Algeria, del Camerun, della Guinea Equatoriale e dell’Angola, tappe del viaggio del Papa in Africa.È dal 2004 che Ccee e SECAM hanno avviato degli scambi regolari di informazioni per raccogliere sfide comuni e prospettive di evangelizzazione, da un’idea del cardinale Robert Sarah che al tempo era arcivescovo e segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.Il viaggio di Leone XIV, con i temi che sta affrontando, raccoglie le sfide di oggi e ci impone interrogativi vecchi e nuovi, cui dare risposta. I vescovi europei, mossi da sollecitudine pastorale, sono in comunione con il Papa che ha dichiarato di non parlare come un politico, ma di parlare secondo la logica del Vangelo”.

Papa nomina vescovo ausiliare di Lubumbashi in Rep. Dem. Congo

Papa Leone XIV ha nominato vescovo ausiliare dell’arcidiocesi metropolitana di Lubumbashi (Repubblica Democratica del Congo) il reverendo Jean-Marie Vianney Musul Masas, finora cancelliere della medesima arcidiocesi, assegnandogli la sede titolare di Satafis. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede in un bollettino.