Napoli, Baglioni incontra gli studenti dell'Università Federico II: "Io architetto credente ma non praticante"

Claudio Baglioni ha incontrato gli studenti dell’Università Federico II. “Un artista è un po’ anche artigiano e artefice di eventi, ma sono anche architetto, credente ma non praticante. Ma mentre non ho scelto di fare il musicista, quello dell’architetto è stato sempre un pensiero fisso e la cosa curiosa è che sono iscritto all’Ordine degli architetti di Napoli”, ha detto il cantante. A fare gli onori di casa il Magnifico Rettore Matteo Lorito, che ha consegnato una targa “all’architetto Claudio Baglioni, poeta della musica italiana”.