Francia, gli ex ostaggi dell'Iran Cécile Kohler e Jacques Paris rimuovono i propri ritratti dai cancelli del Parlamento

Cécile Kohler e Jacques Paris, ex detenuti francesi in Iran, hanno rimosso i giganteschi ritratti che li raffiguravano appesi ai cancelli dell’Assemblea Nazionale. Le foto erano state collocate all’esterno del Parlamento in segno di solidarietà con la coppia, dopo il loro arresto con l’accusa di spionaggio. Kohler e Paris sono tornati in Francia mercoledì scorso dopo oltre tre anni di detenzione in Iran, a seguito di settimane di trattative con Teheran. La coppia era in vacanza quando è stata arrestata nel maggio 2022 e poi rilasciata dal carcere a novembre. Tuttavia, i due erano rimasti rinchiusi nella sede diplomatica francese a Teheran poiché le autorità iraniane non permettevano loro di lasciare il Paese.