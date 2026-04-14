Cina, Xi Jinping riceve Pedro Sanchez a Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a Pechino, nella Grande Sala del Popolo. Il leader iberico si trova in Cina per una visita ufficiale. E’ il quarto viaggio nel Paese in meno di quattro anni e arriva in un momento politico convulso e nel pieno delle tensioni tra la Spagna e gli Stati Uniti e Israele. Ieri Sanchez, in un discorso pronunciato all’Università Tsinghua, ha chiesto a Pechino un “maggiore coinvolgimento”, esigendo il rispetto del diritto internazionale e la fine dei conflitti in Ucraina, Libano e Iran.