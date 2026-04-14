Iran, Pakistan propone secondo round colloqui con gli Usa. Vance: “Il Papa si attenga a questioni morali” – la diretta

Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco, secondo quanto riferito da due funzionari pakistani. I funzionari, che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati a discutere la questione con la stampa, hanno affermato che la proposta dipenderà dalla richiesta delle parti di una sede diversa. Uno dei funzionari ha aggiunto che, nonostante si siano conclusi senza un accordo, i primi colloqui facevano parte di un processo diplomatico in corso e non erano un’iniziativa isolata. Intanto la Casa Bianca alimenta le polemiche con il Vaticano, dopo la presa di posizione di Papa Leone XIV. A parlare è il vicepresidente JD Vance: “Il presidente Trump deve tutelare gli interessi degli Stati Uniti. Credo che in alcuni casi sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni morali, a ciò che accade nella Chiesa cattolica, lasciando che sia il presidente a dettare la politica pubblica americana” ha detto a Fox News.

“We've made clear that we absolutely need to see the nuclear material come out of the country of Iran…the ball is in the Iranians' court because we put a lot on the table.” — VP Vance pic.twitter.com/s4Ki2HqL4U — Vice President JD Vance (@VP) April 14, 2026