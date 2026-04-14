Iran, Pakistan propone secondo round colloqui con gli Usa. Vance: “Il Papa si attenga a questioni morali” – la diretta

Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco, secondo quanto riferito da due funzionari pakistani. I funzionari, che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati a discutere la questione con la stampa, hanno affermato che la proposta dipenderà dalla richiesta delle parti di una sede diversa. Uno dei funzionari ha aggiunto che, nonostante si siano conclusi senza un accordo, i primi colloqui facevano parte di un processo diplomatico in corso e non erano un’iniziativa isolata. Intanto la Casa Bianca alimenta le polemiche con il Vaticano, dopo la presa di posizione di Papa Leone XIV. A parlare è il vicepresidente JD Vance: “Il presidente Trump deve tutelare gli interessi degli Stati Uniti. Credo che in alcuni casi sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni morali, a ciò che accade nella Chiesa cattolica, lasciando che sia il presidente a dettare la politica pubblica americana” ha detto a Fox News.
“Oggi si sta calpestando la legalità internazionale e chi alza la voce contro i governi che violano il diritto internazionale, paradossalmente riceve minacce da questi Paesi”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa a Pechino, dopo l’incontro con Xi Jinping, rispondendo alla domanda se le parole del presidente cinese sul fatto che non prevalga la legge della giungla e che la Spagna sia “dalla parte giusta della storia”, possano essere lette come qualcosa di offensivo nei confronti di Donald Trump. “Non avremo nessun problema nel continuare a stare dal lato giusto della storia”, ha detto Sanchez. In un passaggio sulla guerra in Iran e a Gaza, il leader socialista ha poi rimarcato che il diritto internazionale in Medioriente viene “violato oggi fondamentalmente da un Paese, ovvero il governo di Israele”. Sanchez ha poi condannato anche “la risposta illegale da parte del regime iraniano”. In momenti come questi di grande instabilità l’importante è “difendere il diritto internazionale”, ha sottolineato il leader socialista.
“È molto difficile incontrare altri interlocutori che possano sbrogliare questa situazione provocata in Iran e nello Stretto di Hormuz più della Cina, perciò penso che la Cina possa giocare un ruolo importante per trovare una via diplomatica affinché cessi la guerra, contribuendo alla stabilità e alla pace”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa a Pechino, dopo aver incontrato il presidente Xi Jinping. “Questa guerra non la appoggiamo, però le imprese, le famiglie, la Spagna, l’Ue e il mondo già ne notano le conseguenze, e quindi, qualsiasi sforzo che possono fare tutte le nazioni e in particolare quelle che hanno un’interlocuzione e che non hanno partecipato in modo attivo a questa guerra illegale, è benvenuto e necessario”, ha aggiunto il leader socialista.
L’Arabia Saudita sta facendo pressing sugli Usa per revocare il suo blocco dello Stretto di Hormuz e tornare al tavolo dei negoziati. Lo scrive il Wall Street Journal (Wsj), citando funzionari arabi secondo cui gli esportatori di energia del Golfo temono che la mossa di Donald Trump di chiudere Hormuz possa indurre l’Iran possa compiere un’escalation e chiudere lo Stretto di Bab al-Mandeb, principale via d’uscita per il petrolio del Golfo Persico.
Hezbollah non rispetterà nessun accordo che dovesse scaturire dai colloqui diretti fra Libano e Israele in programma per oggi negli Stati Uniti, negoziati ai quali si oppone fermamente. È quanto ha dichiarato Wafiq Safa, membro di alto rango del Consiglio politico di Hezbollah, in un’intervista rilasciata ad Associated Press alla vigilia dei negoziati. Hezbollah “non è interessato né si preoccupa” di questi colloqui, ha dichiarato Safa ad AP. Sarà la prima volta da decenni che gli inviati del Libano e di Israele, che non intrattengono relazioni diplomatiche, si incontrano faccia a faccia in colloqui diretti. “Per quanto riguarda gli esiti di questi negoziati tra il Libano e il nemico israeliano, non ci interessano né ci preoccupano affatto”, ha dichiarato Safa ad Associated Press. “Non siamo vincolati da ciò che concordano”, ha aggiunto in quella che è una rara intervista a media internazionali. Safa si trovava accanto a un cimitero, mentre un drone israeliano ronzava in alto. Israele ha affermato che i suoi attacchi sul Libano di mercoledì hanno ucciso più di 250 militanti di Hezbollah. Secondo il ministero della Sanità libanese, fra le oltre 350 persone uccise c’erano più di 100 donne e bambini. Ciò significherebbe che, secondo l’affermazione di Israele, ogni uomo adulto ucciso quel giorno era un membro di Hezbollah. “Nessuno dei nostri funzionari o quadri è stato ucciso a Beirut”, ha detto Safa, “coloro che sono morti a Beirut sono al 100% civili”. Non ha però negato che membri del gruppo siano stati uccisi fuori dalla capitale libanese. Israele ha affermato di aver ucciso il segretario del leader di Hezbollah Naim Qassem, che era anche suo nipote, Ali Yusuf Harshi, oltre ad alcuni comandanti di alto livello. Secondo Safa, il segretario di Qassem non è stato ucciso, anche se “forse un suo parente sì”. Wafiq Safa ha inoltre confermato per la prima volta di essere rimasto ferito durante la precedente guerra del 2024 tra Israele e Hezbollah, dopo essere stato colpito da due attacchi israeliani a Beirut. “Ma Dio mi ha concesso di sopravvivere”, ha aggiunto. Sempre parlando con AP, Safa ha dichiarato che nella città di Bint Jbeil “si stanno ancora combattendo battaglie sanguinose” e ha confermato che un gran numero di combattenti del gruppo è sotto assedio lì: “finora questa battaglia non è finita”, ha detto, “naturalmente ci sono dei martiri tra noi. È del tutto normale. Ci sono sicuramente perdite anche tra le file del nemico israeliano”.
Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato a Pechino nella mattinata locale il principe ereditario di Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, che si trova in visita in Cina. Lo riporta l’agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua, precisando che l’incontro è avvenuto nella Grande sala del popolo e che Xi ha presentato al principe emiratino un piano in 4 punti per la pace e la stabilità in Medioriente. Secondo quanto riporta Xinhua, i 4 punti previsti dal piano sono: sostenere il principio della coesistenza pacifica degli Stati del Golfo; sostenere il principio di sovranità nazionale; sostenere il principio dello Stato di diritto internazionale per evitare che “il mondo torni alla legge della giungla”; e sostenere il principio del coordinamento tra sviluppo e sicurezza.
Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, è arrivato in Cina per una visita ufficiale. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass, ricordando che la visita di Lavrov nel Paese asiatico è in agenda per 14 e 15 aprile. Precedentemente il ministero degli Esteri russo aveva riferito che Lavrov aveva in programma colloqui con il suo omologo cinese Wang Yi a Pechino. È atteso che i due discutano di questioni bilaterali e internazionali, compresi Medioriente e Ucraina, riferisce ancora la Tass
Il segretario di Stato Marco Rubio ospiterà martedì a Washington, un incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano per avviare negoziati diretti tra i due Paesi. Lo riporta Axios. I colloqui, che si svolgeranno nel contesto degli scontri tra Israele e Hezbollah e di una vasta invasione di terra israeliana nel Libano meridionale, si concentreranno sulla possibilità di un cessate il fuoco e sul disarmo a lungo termine di Hezbollah, oltre che su un accordo di pace tra i due Paesi, secondo quanto riferito da alcune fonti.
È entrata da pochi minuti nel Golfo dell’Oman la petroliera Riche Starry, di proprietà cinese, battente bandiera del Malawi che ha attraversato lo Stretto di Hormus dopo il blocco statunitense. Sono le ultime informazioni relative alla nave in base al servizio di trattaciamento di Marine Traffic, aggiornato a poco prima delle 7.Nella giornata di ieri, la Rich Starry è salpata il 4 aprile scorso da Sbharjah Anch, negli Emirati Arabi e la sua destinazione è la Cina. Si tratta di una una petroliera/nave cisterna per prodotti chimici che naviga sotto bandiera del Malawi. La sua lunghezza è di 188,2 metri e la sua larghezza è di 29 metri.
Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco, secondo quanto riferito da due funzionari pakistani. I funzionari, che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati a discutere la questione con la stampa, hanno affermato che la proposta dipenderà dalla richiesta delle parti di una sede diversa.Uno dei funzionari ha aggiunto che, nonostante si siano conclusi senza un accordo, i primi colloqui facevano parte di un processo diplomatico in corso e non erano un’iniziativa isolata.
Il sergente maggiore (riservista) Ayal Uriel Bianco, 30 anni, di Katzrin, autista di un veicolo antincendio della 188esima Brigata, è morto in combattimento nel Libano meridionale. Lo comunicano le Idf, Forze di difesa israeliano. Nell’incidente in cui è morto Ayal Uriel Bianco, un riservista ha riportato ferite di media gravità e altri due riservisti ferite lievi.I soldati sono stati evacuati per ricevere cure mediche in ospedale e le loro famiglie sono state informate.
Secondo il New York Times, il presidente americano Donald Trump ha respinto la proposta dell’Iran di sospendere il programma di arricchimento dell’uranio per 5 anni.Il vicepresidente JD Vance ha chiesto una sospensione di 20 anni nei negoziati del fine settimana, conclusisi senza un accordo il giorno prima dell’inizio del blocco militare statunitense dello Stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha respinto l’offerta iraniana.
Mohammad Marandi, membro della delegazione iraniana che ha partecipato ai colloqui di Islamabad, ha rivelato che la delegazione ha ricevuto minacce dirette, insieme a informazioni che ha definito attendibili, sulla possibilità di un attacco all’aereo diretto a Islamabad. Le minacce, ha spiegato in un’intervista al canale Al-Mayadeen, hanno indotto la delegazione a modificare l’itinerario di ritorno. Il volo è stato dirottato e fatto atterrare nella città di Mashhad, prima che i membri della delegazione si trasferissero a Teheran via treno e auto
Con l’Iran sono stati fatti dei progressi ma non sufficienti per rimuovere l’uranio arricchito e garantire che Teheran non possa avere un’arma nucleare. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un’intervista a Fox News.“Si sono mossi nella nostra direzione, ecco perché, credo, possiamo dire che abbiamo avuto alcuni segnali positivi, ma non si sono mossi abbastanza lontano”, ha detto. “Credo davvero che ci sia un grande accordo da realizzare, ma spetta agli iraniani fare il prossimo passo”, ha aggiunto.
Spetta all’Iran decidere se ci saranno ulteriori colloqui diretti con gli Stati Uniti, “perché la palla è davvero nel loro campo”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un’intervista a Fox News. “Dobbiamo avere il loro impegno conclusivo a non sviluppare un’arma nucleare. E penso che se gli iraniani sono disposti a incontrarci su questo punto, allora questo potrebbe essere un accordo molto, molto buono per entrambi i Paesi. Se non sono disposti a incontrarci su questo punto, dipende da loro”, ha spiegato. Vance ha precisato che il team iraniano in Pakistan non era in una posizione tale da “concludere un accordo”, motivo per cui, ha detto, gli Stati Uniti se ne sono andati dopo 21 ore di negoziati. “Penso che abbiamo acquisito alcune conoscenze su come gli iraniani stanno negoziando ed è proprio per questo che abbiamo lasciato il Pakistan. Perché abbiamo capito che non erano in grado, credo che il team presente non fosse in grado di concludere un accordo, e dovevano tornare a Teheran, o dal leader supremo o da qualcun altro, e ottenere effettivamente l’approvazione dei termini che avevamo stabilito”, ha aggiunto.
Il presidente Trump “deve tutelare gli interessi degli Stati Uniti. Credo che in alcuni casi sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni morali, a ciò che accade nella Chiesa cattolica, lasciando che sia il presidente a dettare la politica pubblica americana”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un’intervista a Fox News