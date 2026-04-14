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martedì 14 aprile 2026

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Cina, team di 70 ingegneri perfeziona robot umanoidi

LaPresse
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70 ingegneri di un’azienda di robotica con sede nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, stanno lavorando contro il tempo per testare e perfezionare i propri robot umanoidi in vista della prossima Mezza Maratona dei robot umanoidi che avrà inizio il 19 aprile a Pechino. Lo scorso anno, un robot umanoide sviluppato da Yobotics si era rotto un braccio in un incidente durante una gara dei World Robot Games, ma era comunque riuscito a terminare la gara. Gli ingegneri hanno affermato che il robot è attualmente sottoposto a test estremi per migliorarne ulteriormente la velocità e la stabilità: a 12 mesi dall’incidente, la postura di corsa dell’umanoide è notevolmente migliorata, così come l’oscillazione delle braccia e la flessione delle ginocchia.