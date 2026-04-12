Iran, Vance: "Non abbiamo raggiunto un accordo"

(LaPresse) Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi nelle prime ore di domenica senza un accordo di pace, dopo il rifiuto da parte iraniana di accettare le condizioni americane per non sviluppare un’arma nucleare. I colloqui, ad alta tensione, si sono protratti per 21 ore, ha spiegato Vance, sottolineando di essere rimasto in costante contatto con il presidente Donald Trump e con altri membri dell’amministrazione. “La realtà è semplice: abbiamo bisogno di un impegno chiaro e concreto che non cercheranno di ottenere un’arma nucleare e che non acquisiranno gli strumenti necessari per svilupparla rapidamente”, ha dichiarato Vance ai giornalisti. “Questo è l’obiettivo fondamentale del presidente degli Stati Uniti. Ed è ciò che abbiamo cercato di ottenere attraverso questi negoziati.” Il vicepresidente ha aggiunto di aver parlato con Trump “una mezza dozzina di volte, forse una dozzina, nelle ultime 21 ore”, e di essersi confrontato anche con il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al Tesoro Scott Bessent e l’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti. “Siamo rimasti costantemente in contatto con il team perché stavamo negoziando in buona fede”, ha affermato Vance durante una dichiarazione alla stampa. “Lasciamo questo tavolo con una proposta molto semplice, che rappresenta la nostra offerta finale e migliore. Vedremo se l’Iran la accetterà.” Trump aveva precedentemente dichiarato che avrebbe sospeso gli attacchi contro l’Iran per due settimane. Le parole di Vance non chiariscono cosa accadrà allo scadere di questo periodo né se il cessate il fuoco verrà mantenuto. I colloqui, definiti storici, si sono conclusi pochi giorni dopo l’annuncio di una fragile tregua di due settimane, mentre il conflitto — che ha già causato migliaia di vittime e scosso i mercati globali — è entrato nella sua settima settimana.