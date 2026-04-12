Guerra in Iran, Vance lascia il Pakistan: “Non c’è accordo”

Nel Regno Unito, il ministro della Salute, Wes Streeting, ha definito “deludente” il fallimento dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran in Pakistan. “È ovviamente deludente non aver ancora assistito a una svolta nei negoziati e a una fine duratura di questa guerra in Iran. Ma come sempre in diplomazia, si continua a fallire finché non si raggiunge un successo. Quindi, anche se questi colloqui non si sono conclusi con un esito positivo, ciò non significa che non valga la pena continuare a provarci”, ha detto Streeting a Sky News. “Chiaramente, considerando l’impatto della guerra in Iran su questo Paese e su altri Paesi del mondo che non sono coinvolti, è nell’interesse di tutti che si raggiunga una svolta e che questa guerra cessi”, ha aggiunto.
Nonostante il fallimento dei negoziati a Islamabad, ieri tre superpetroliere cariche di petrolio hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, secondo i dati di navigazione. Lo riporta Sky News. Le tre petroliere, sottolinea Sky News, sembrano essere le prime navi ad uscire dal Golfo da quando Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco. Centinaia di petroliere sono ancora bloccate nel Golfo, nella speranza di poter uscire durante il periodo di cessate il fuoco di due settimane.
Sei persone sono state uccise in un raid israeliano nella città di Maaroub, nel distretto di Tiro, nel Libano meridionale. Lo ha riportato l’agenzia di stampa libanese Nna. In precedenza, sempre Nna aveva segnalato l’uccisione di cinque persone e diversi feriti in attacchi vicino alla città di Tiro.
Due superpetroliere vuote hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz e raggiungere il Golfo Persico, ma hanno fatto dietrofront all’ultimo minuto. Secondo i dati di tracciamento navale, riporta l’emittente pakistana Ndtv, un trio di petroliere di grandi dimensioni, tutte senza collegamenti diretti con l’Iran, ha iniziato ad avvicinarsi allo Stretto proveniente dal Golfo dell’Oman nella tarda serata, arrivando nei pressi dell’isola iraniana di Larak nelle prime ore di domenica. A questo punto di controllo di fatto, la Agios Fanourios I, diretta in Iraq, e la Shalamar, battente bandiera pakistana e diretta all’isola di Das negli Emirati Arabi Uniti, hanno fatto inversione di marcia. Una terza imbarcazione, la Mombasa B, navigava più avanti e si è diretta tra le isole di Larak e Qeshm, una rotta approvata dall’Iran per accedere al Golfo Persico. Al momento non ha indicato una destinazione precisa. Le ragioni specifiche dietro i repentini cambi di rotta – e il terzo, riuscito passaggio – non sono chiare, dato che sia l’Iraq che il Pakistan avevano precedentemente ricevuto l’autorizzazione dall’Iran per attraversare lo Stretto. Ma il loro ripensamento è arrivato proprio mentre i negoziatori di Usa e Iran a Islamabad annunciavano di non essere riusciti a raggiungere un accordo.
Un attacco israeliano sulla città meridionale di Qana in Libano ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre. Lo riferisce l’agenzia Nazionale di Stampa libanese (Nna). Le squadre della protezione civile si sono adoperate per evacuare i feriti e trasportarli negli ospedali della vicina città di Tiro, ha dichiarato l’Nna. Israele ha inoltre lanciato attacchi separati contro altre comunità nel distretto di Tiro, ferendo almeno tre persone a Ma’raka. La città di Qana, ricorda Al Jazeera, è già stata vittima di massacri israeliani, tra cui quelli del 1996 e del 2006.
L’Iran afferma che “la diplomazia non finisce mai” e che le consultazioni continueranno, dopo il mancato accordo con gli Usa nel primo round di negoziati in Pakistan. Secondo l’agenzia di stampa Irna, alla domanda se la diplomazia fosse terminata, Esmail Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniani, ha risposto affermando che “la diplomazia non finisce mai”. “L’apparato diplomatico è uno strumento per garantire, proteggere e preservare gli interessi nazionali”, ha dichiarato Baghaei ai media iraniani, aggiungendo che “Le consultazioni tra Iran, Pakistan e paesi amici e confinanti continueranno”
La delegazione iraniana, che comprendeva il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, ha lasciato il Pakistan. Lo riferisce l’agenzia di stampa Mehr. La notizia giunge dopo che il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha lasciato Islamabad affermando che non è stato raggiunto un accordo e che gli iraniani hanno respinto le richieste di Washington.
Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato domenica che i negoziati con gli Stati Uniti sono falliti a causa di “un divario tra le nostre posizioni su due o tre questioni importanti”. “Alla fine i colloqui non hanno portato a un accordo”, ha dichiarato il portavoce Esmaeil Baqaei alla TV di Stato iraniana. Non ha specificato quali fossero tali questioni. Su alcuni argomenti, Baghaei ha affermato che i negoziatori statunitensi e iraniani “hanno effettivamente raggiunto una comprensione reciproca”. I negoziatori hanno discusso dello Stretto di Hormuz, ha detto Baghaei, ma non ha menzionato alcuna discussione sulle armi nucleari.
Dopo che i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad si sono conclusi senza un accordo, il presidente americano Donald Trump ha condiviso sulla sua piattaforma Truth Social un articolo in cui suggerisce la possibilità di imporre un blocco navale all’Iran qualora quest’ultimo non accettasse le richieste statunitensi. L’articolo, intitolato ‘La carta vincente che il presidente ha in mano se l’Iran non cede: un blocco navale’, pubblicato dal sito filo-Trump Just the News, afferma che il blocco soffocherebbe l’economia iraniana e metterebbe sotto pressione gli alleati dell’Iran, Cina e India, che dipendono dalle esportazioni di petrolio iraniano. L’articolo sostiene che una simile mossa da parte di Trump “riproporrebbe la sua strategia di blocco di successo”, dopo che un precedente blocco navale “ha messo in ginocchio l’economia venezuelana” prima della cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti a gennaio.
“Questi colloqui si sono svolti in un’atmosfera dominata non solo dalla sfiducia, ma anche dal dubbio e dal sospetto, a seguito di una guerra di 40 giorni avviata per la seconda volta in nove mesi da Stati Uniti e Israele. Pertanto, è naturale che non sia stato raggiunto alcun accordo in un unico incontro. In ogni caso, nessuno nutriva tale aspettativa”. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei parlando alla televisione di Stato iraniana come riportato dall’agenzia di stampa turca Anadolu, osservando come sia “naturale” che non si fosse raggiunto alcun accordo con gli Stati Uniti nelle 21 ore di colloqui a Islamabad, citando un clima di profonda sfiducia.
Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha esortato l’Iran e gli Stati Uniti a rispettare l’impegno di mantenere il cessate il fuoco, dopo che i due paesi hanno concluso i colloqui faccia a faccia, di portata storica, senza raggiungere un accordo. “È fondamentale che le parti continuino a rispettare l’impegno di cessate il fuoco”, ha affermato Dar. Ha aggiunto che il Pakistan continuerà a svolgere il proprio ruolo di mediazione e cercherà di continuare a facilitare il dialogo tra l’Iran e gli Stati Uniti nei prossimi giorni.
Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è salito a bordo del suo aereo di Stato alle 7:08 del mattino, ora locale, a Islamabad, con l’intenzione di lasciare il Pakistan dopo aver dichiarato che l’Iran si è rifiutato di fare marcia indietro sullo sviluppo di un’arma nucleare. È quanto riferisce un giornalista che viaggia con Vance. La guerra con l’Iran è iniziata alla fine di febbraio e i lunghi colloqui si sono conclusi dopo 21 ore.
Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato che i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran si sono conclusi senza un accordo, dopo che gli iraniani si sono rifiutati di accettare le condizioni americane di non sviluppare un’arma nucleare. I colloqui ad alto rischio si sono conclusi dopo 21 ore, ha affermato Vance, con il vicepresidente in costante contatto con il presidente Donald Trump e altri esponenti dell’amministrazione. “Ma il fatto è che abbiamo bisogno di vedere un impegno preciso che non cercheranno di ottenere un’arma nucleare e che non cercheranno gli strumenti che permetterebbero loro di arrivare rapidamente a un’arma nucleare”, ha detto Vance ai giornalisti. “Questo è l’obiettivo principale del presidente degli Stati Uniti. Ed è quello che abbiamo cercato di ottenere attraverso questi negoziati”. Il vicepresidente ha dichiarato di aver parlato con Trump “una mezza dozzina di volte, una dozzina di volte, nelle ultime 21 ore” e di aver parlato anche con il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al Tesoro Scott Bessent e l’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti. “Siamo stati costantemente in contatto con la squadra perché stavamo negoziando in buona fede”, ha detto Vance, parlando da un podio davanti a due bandiere americane con gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner al suo fianco. “E ce ne andiamo da qui, ce ne andiamo da qui con una proposta molto semplice, un accordo che rappresenta la nostra offerta finale e migliore. Vedremo se gli iraniani la accetteranno”, ha aggiunto.
Si chiudono senza accordo i colloqui tra Stati Uniti e Iran ospitati a Islamabad, in Pakistan, dopo oltre 21 ore di negoziati. Secondo la Tv di Stato iraniana, il fallimento sarebbe dovuto alle “richieste irragionevoli” avanzate da Washington. Il vicepresidente americano JD Vance ha confermato lo stallo esottolineando l’assenza di un impegno definitivo di Teheran sull’abbandono del programma nucleare. Vance ha quindi annunciato il rientro negli Stati Uniti dopo aver presentato quella che ha definito “l’offerta finale migliore possibile”. Resta irrisolto anche il nodo legato allo stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha esortato entrambe le parti a rispettare il cessate il fuoco. Islamabad ha ribadito la volontà di proseguire nel ruolo di mediazione per favorire il dialogo.