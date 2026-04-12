Iran, ministro degli Esteri pakistano: "Usa e Teheran rispettino cessate il fuoco"

(LaPresse) Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha esortato l’Iran e gli Stati Uniti a rispettare l’impegno di mantenere il cessate il fuoco, dopo che i due paesi hanno concluso i colloqui faccia a faccia, di portata storica, senza raggiungere un accordo. “È fondamentale che le parti continuino a rispettare l’impegno di cessate il fuoco”, ha affermato Dar. Ha aggiunto che il Pakistan continuerà a svolgere il proprio ruolo di mediazione e cercherà di continuare a facilitare il dialogo tra l’Iran e gli Stati Uniti nei prossimi giorni.