Elezioni Ungheria, Orbán vota: “Sono qui per vincere”

(LaPresse) “Sono qui per vincere”. Con queste parole il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è rivolto ai media dopo aver votato a Budapest, nel giorno delle elezioni parlamentari. Orbán ha definito la campagna elettorale “un grande momento nazionale dalla nostra parte”, ringraziando attivisti e sostenitori per il lavoro svolto nelle ultime settimane. I seggi elettorali in Ungheria hanno aperto alle 6 del mattino, ora locale, e resteranno aperti fino alle 19. Il voto si svolge in un clima di forte attenzione internazionale e con un’alta partecipazione attesa. Nella stessa giornata, anche il principale sfidante del premier, Péter Magyar, si è recato alle urne a Budapest, quasi in contemporanea con Orbán ma in un seggio diverso. Un’elezione considerata decisiva per il futuro politico dell’Ungheria e per i rapporti del Paese con l’Unione europea.