Elezioni in Ungheria, seggi aperti: sfida tra Orban e Magyar

Sono stati aperti i seggi elettorali in Ungheria per le elezioni parlamentari, un appuntamento che si preannuncia come uno spartiacque non solo per il Paese, ma anche per gli equilibri dell’Unione europea e, indirettamente, per il futuro dell’Ucraina. La sfida principale è tra il primo ministro uscente Viktor Orbán e il leader dell’opposizione Péter Magyar.

Sondaggi e incertezza: opposizione in vantaggio

Secondo la media degli ultimi sondaggi, il partito di opposizione Tisza (Partito del rispetto e della libertà) sarebbe in testa con il 49%, contro il 39% di Fidesz, la formazione guidata da Orbán. Un distacco significativo, ma che va interpretato con cautela: resta alta la quota di indecisi e pesa l’incognita del voto nelle aree rurali.

Alcuni istituti demoscopici, considerati più vicini al governo, continuano infatti a indicare un vantaggio — seppur ridotto — per Fidesz, rendendo l’esito finale tutt’altro che scontato.

Chi è Péter Magyar e perché può cambiare tutto

A differenza delle elezioni del 2022, quando le opposizioni si presentarono unite in una coalizione elettorale fragile, la candidatura di Magyar rappresenta una novità politica più strutturata. Emerso nel 2024, il leader dell’opposizione ha progressivamente guadagnato consenso, anche tra settori tradizionalmente vicini all’orbita orbaniana.

La sua campagna si è concentrata soprattutto sui temi economici: inflazione, perdita del potere d’acquisto e difficoltà quotidiane dei cittadini ungheresi. Una strategia che ha evitato lo scontro diretto sul piano propagandistico.

Campagna elettorale ad alta tensione

Negli ultimi mesi, la campagna elettorale è stata particolarmente accesa. Il partito di governo ha attaccato Magyar su più fronti: dai tentativi di coinvolgerlo in vicende giudiziarie, alle accuse di collusione con Manfred Weber, fino a minacce legate alla diffusione di materiale privato.

Dopo 16 anni al potere, Orbán — leader sovranista che ha profondamente trasformato il sistema istituzionale e costituzionale del Paese — affronta una delle sfide più difficili della sua carriera politica.

Impatto sull’Unione Europea e dossier bloccati

L’esito del voto avrà ripercussioni dirette sull’Unione europea. Negli ultimi anni, l’Ungheria ha più volte bloccato decisioni cruciali grazie al diritto di veto, in particolare su temi come la politica estera, le sanzioni e il sostegno all’Ucraina.

Tra i dossier fermi ci sono il prestito da 90 miliardi di euro a Kiev e il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il Consiglio europeo ha dovuto più volte aggirare l’ostacolo ungherese, arrivando ad approvare conclusioni “a 26”, escludendo Budapest.

Le tensioni sono aumentate nell’ultimo anno, con una posizione sempre più isolazionista da parte del governo ungherese e sospetti di eccessiva vicinanza a Mosca. Le interlocuzioni tra il ministro degli Esteri Péter Szijjártó e il collega russo Sergey Lavrov hanno alimentato le polemiche.

Influenze internazionali e sostegno a Orbán

La campagna elettorale ha visto anche un coinvolgimento internazionale. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance si è recato in Ungheria per sostenere Orbán, mentre il presidente Donald Trump ha invitato pubblicamente gli elettori ungheresi a votare per il leader sovranista.

Scenari post-voto: cosa può succedere

In caso di vittoria di Magyar, è probabile un riavvicinamento tra Budapest e Bruxelles, anche se non si prevede una svolta progressista netta. Il leader dell’opposizione mantiene infatti posizioni conservatrici su immigrazione e diritti civili e resta cauto sull’ingresso dell’Ucraina nell’UE, proponendo un eventuale referendum.

Se invece Orbán dovesse perdere, non è escluso che possa contestare il risultato denunciando brogli o interferenze straniere. Al contrario, una sua vittoria porrebbe nuovamente l’Unione europea di fronte al nodo irrisolto di uno Stato membro capace di bloccare decisioni strategiche.

Il voto ungherese si conferma così uno dei passaggi politici più rilevanti dell’anno in Europa, destinato a influenzare gli equilibri interni dell’UE e i rapporti con Kiev e Mosca.