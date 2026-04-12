Elezioni in Ungheria, aperti i seggi

(LaPresse) Seggi aperti in Ungheria per un’elezione considerata da molti come la più importante dell’anno in Europa, un appuntamento che potrebbe mettere fine ai 16 anni di potere del primo ministro populista Viktor Orbán, alleato del presidente statunitense Donald Trump. Si tratta di un momento decisivo per Orbán, il leader più longevo dell’Unione Europea e uno dei suoi critici più accesi, protagonista di una lunga evoluzione politica: dagli esordi come liberale e oppositore dell’Unione Sovietica, fino al profilo attuale di nazionalista vicino alla Russia e figura di riferimento per la destra radicale globale. I seggi hanno aperto alle 6 del mattino, ora locale, e la chiusura è prevista per le 19. Orbán e il suo principale sfidante, Péter Magyar, sono attesi alle urne nel corso della mattinata. Il voto è seguito con grande attenzione in tutta Europa e oltre, a dimostrazione del ruolo di primo piano che Orbán ricopre nel panorama del populismo di destra a livello internazionale.