Costa Rica, l’arrivo del primo gruppo di migranti espulsi dagli Usa

(LaPresse) Il Costa Rica ha accolto il primo gruppo di 25 migranti espulsi dagli Stati Uniti in base a un protocollo d’intesa firmato dai due paesi a marzo. In base all’intesa, firmata dal presidente costaricano Rodrigo Chaves e dall’inviata speciale statunitense per le Americhe, Kristi Noem, il Costa Rica ha accettato di accogliere fino a 25 persone di varie nazionalità espulse dal territorio statunitense. Il primo gruppo comprende una donna albanese, una donna keniota, due uomini marocchini, due persone cinesi, tre uomini indiani e quattro persone camerunesi, otto persone provenienti dal Guatemala e quattro dall’Honduras. I migranti sono arrivati sabato pomeriggio all’aeroporto internazionale Juan Santamaría di San José, dove hanno ricevuto assistenza iniziale dalla Polizia di Migrazione Professionale del Costa Rica, con il sostegno dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. “Come opzione primaria, possono iscriversi a un programma chiamato Avr, ovvero Ritorno Volontario Assistito. Questo è destinato a coloro che scelgono di tornare nel loro paese d’origine. Per essere chiari, non saranno costretti a tornare o a trasferirsi in un paese terzo”, ha affermato Omer Badillo Toledo, Direttore Generale dell’Immigrazione del Costa Rica.