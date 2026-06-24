Germania, guasto ai sistemi di comunicazione: sospesi tutti i treni del Paese

Un guasto al sistema di comunicazione ha costretto la rete ferroviaria tedesca a sospendere tutti i treni nella tarda serata di martedì, lasciando i passeggeri bloccati in tutto il Paese. Il principale operatore ferroviario nazionale, la Deutsche Bahn, ha dichiarato poco prima dell’una di notte — quasi due ore e mezza dopo aver segnalato per la prima volta l’interruzione — che il problema era stato risolto e che il servizio stava riprendendo “gradualmente”. L’azienda ha spiegato che si è verificato un problema a livello nazionale con il sistema di comunicazione digitale GSM-R, utilizzato per le comunicazioni interne alla rete ferroviaria.