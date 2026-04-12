Artemis II, accoglienza trionfale per astronauti NASA dopo missione record

(LaPresse) Accoglienza trionfale per gli astronauti della missione Artemis II, rientrati sulla Terra dopo uno storico viaggio nello spazio. Centinaia di persone hanno celebrato il ritorno dell’equipaggio che ha segnato un nuovo record nell’esplorazione oltre l’orbita lunare. I quattro astronauti — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — sono atterrati a Ellington Field, vicino al NASA Johnson Space Center, dopo il rientro in mare al largo di San Diego avvenuto la sera precedente. Dopo un breve e commosso incontro con le loro famiglie, gli astronauti sono saliti sul palco accolti dagli applausi dei dipendenti del centro spaziale e degli ospiti presenti. Durante la missione, durata quasi dieci giorni, l’equipaggio ha viaggiato più lontano nello spazio rispetto agli astronauti delle storiche missioni lunari del passato, catturando immagini inedite del lato nascosto della Luna. A rendere ancora più straordinaria l’esperienza, anche l’osservazione di un’eclissi solare totale. Gli astronauti di Artemis II sono i primi esseri umani a raggiungere la Luna dopo la missione Apollo 17, che nel 1972 concluse la prima era dell’esplorazione lunare. Durante il programma Apollo furono 24 gli astronauti a volare verso la Luna, di cui 12 riuscirono a camminare sulla sua superficie.