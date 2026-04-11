Artemis II, rientrata sulla Terra la capsula con gli astronauti: il video dell'ammaraggio

Gli astronauti dell’Artemis II sono tornati sulla Terra. I tre americani e un canadese sono tornati con un ammaraggio venerdì sera, la loro capsula si è paracadutata nel Pacifico e si è così chiuso un viaggio di quasi 10 giorni sulla Luna e ritorno. L’equipaggio di quattro persone è stato il primo ad avvicinarsi alla Luna dall’era Apollo della Nasa, più di mezzo secolo fa. Artemis II ha stabilito un record di distanza per i viaggi spaziali durante il flyby lunare, superando l’Apollo 13 degli anni ’70.