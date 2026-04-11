Milano, il Comitato per la Remigrazione in presidio davanti al Cenacolo

A Milano, in piazza Santa Maria delle Grazie, il Comitato per la Remigrazione ha tenuto un presidio davanti al Cenacolo di Leonardo Da Vinci. Esponenti di CasaPound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani si sono dati appuntamento alle 15.30 per invitare i cittadini a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”. Scandendo lo slogan “Milano è nostra e ci appartiene”, decine di militanti hanno sventolato il tricolore e la bandiera del comune di Milano.