Libano, soccorritori scavano tra le macerie a Beirut in cerca di un adolescente disperso

Squadre di soccorso al lavoro tra le macerie di un condominio e Beirut alla ricerca di un adolescente disperso. Le ricerche sono iniziate tre giorni dopo che i raid israeliani hanno colpito i piani centrali dell’edificio di sei piani nel quartiere costiero di Caracas. Sabato, le squadre di soccorso hanno cercato un adolescente disperso tra le macerie di un condominio parzialmente crollato a Beirut.

Mercoledì l’esercito israeliano ha colpito circa 100 siti che, secondo quanto dichiarato, erano collegati a Hezbollah nella capitale e in altre parti del Libano, uccidendo più di 300 persone, tra cui oltre 100 donne e bambini. È stato il giorno più sanguinoso in quasi sei settimane di guerra.

I funzionari della protezione civile hanno dichiarato che sei persone sono state uccise nell’edificio di Caracas e che un adolescente è ancora disperso e si ritiene sia sepolto sotto un tetto crollato.