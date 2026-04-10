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venerdì 10 aprile 2026

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Beirut, i residenti cercano le proprie cose tra le macerie dei palazzi

LaPresse
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(LaPresse) Due giorni dopo che Israele ha lanciato la sua più intensa raffica di attacchi contro il Libano dall’inizio della guerra contro Hezbollah, i residenti di Beirut continuano a cercare tra le macerie delle loro case. Nel quartiere di Ain al-Mraisseh, lungo la corniche costiera di Beirut, dove un attacco israeliano ha spazzato via i piani inferiori di un edificio, provocandone un crollo parziale, i residenti storditi cercano di salvare tutti gli effetti personali che riescono a trovare. Sebbene ora siano senza casa, alcuni uomini presenti sulla scena sono rinfrancati dal non aver perso i loro cari. Gli attacchi fino ad ora hanno ucciso più di 300 persone e ne hanno ferite oltre 1.800.