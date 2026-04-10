Beirut, i residenti cercano le proprie cose tra le macerie dei palazzi

(LaPresse) Due giorni dopo che Israele ha lanciato la sua più intensa raffica di attacchi contro il Libano dall’inizio della guerra contro Hezbollah, i residenti di Beirut continuano a cercare tra le macerie delle loro case. Nel quartiere di Ain al-Mraisseh, lungo la corniche costiera di Beirut, dove un attacco israeliano ha spazzato via i piani inferiori di un edificio, provocandone un crollo parziale, i residenti storditi cercano di salvare tutti gli effetti personali che riescono a trovare. Sebbene ora siano senza casa, alcuni uomini presenti sulla scena sono rinfrancati dal non aver perso i loro cari. Gli attacchi fino ad ora hanno ucciso più di 300 persone e ne hanno ferite oltre 1.800.