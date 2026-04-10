Vance: "Penso negoziati saranno positivi, se Iran in buona fede pronti a tendere mano"

“Come ha detto il presidente, se gli iraniani sono disposti a negoziare in buona fede, noi siamo certamente pronti a tendere la mano. Se invece cercheranno di prenderci in giro, scopriranno che il team negoziale non sarà così disponibile”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance prima di salire a bordo dell’Air Force Two diretto a Islamabad, in Pakistan, dove prenderà parte ai colloqui con la delegazione iraniana. Lo riporta la Cnn. Vance ha affermato che Trump ha fornito al team negoziale, che include anche l’inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner, “linee guida chiare” sui negoziati, senza però entrare nei dettagli. “Cercheremo di portare avanti una trattativa positiva. Il presidente ci ha dato indicazioni piuttosto chiare, e vedremo come andrà”, ha aggiunto Vance.