Rogoredo, testimone davanti ai pm: "Cinturrino colpiva con un martello"

Il primo testimone sentito nell’udienza dell’incidente probatorio a carico di Carmelo Cinturrino, il poliziotto imputato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ha confermato quanto già dichiarato davanti al pm, riferendo di essere stato colpito più volte con un martello dall’imputato. Lo ha dichiarato l’avvocato Debora Piazza, legale della famiglia Mansouri, interpellata dai cronisti a margine dell’udienza. “Ha dichiarato che l’indagato lo ha colpito ripetutamente con un martello, tanto da essere soprannominato nell’ambiente ‘Luca il Martello’ infliggendogli colpi alle costole – ha spiegato Piazza – ha inoltre precisato che l’indagato ha aggredito anche un altro giovane in sedia a rotelle”. Il testimone ha inoltre confermato di aver udito per due volte Cinturrino dire la frase: “Digli che prima o poi lo ammazzo”, rivolta a Mansouri. Piazza ha definito il teste pienamente attendibile e coerente nelle sue dichiarazioni. Sul fronte della denuncia presentata dalla difesa, il legale ha precisato che questa contiene numerosi omissis e che gli articoli contestati riguardano lo spaccio di stupefacenti, l’associazione finalizzata allo spaccio e la calunnia nei confronti delle persone sentite dal pm. Il fratello di Mansouri, rientrato dalla Spagna, dove risiede, è presente in udienza.