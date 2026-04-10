Rogoredo, difesa Cinturrino: "Determinato a far valere la propria innocenza"

L’incidente probatorio a carico di Carmelo Cinturrino, il poliziotto imputato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, proseguirà anche nella giornata di domani. Lo ha dichiarato l’avvocato Davide Giugno, che insieme al collega Marco Bianucci difende l’imputato, interpellato dai cronisti a margine dell’udienza. “È improbabile che si riesca a ultimare oggi l’esame di tutti i testi previsti; si protrarrà certamente anche nella giornata di domani, e poi si vedrà – ha spiegato Giugno – si tratta di un momento particolarmente intenso, considerato che l’assunzione delle testimonianze riguarda ben 33 capi di imputazione, e ciò a prescindere dall’evento certamente più grave, rappresentato dalle ipotesi omicidiarie”. Sulla linearità del narrato emerso, il legale ha espresso riserve, precisando che la valutazione complessiva sarà condotta sulle trascrizioni. Cinturrino non ha reso dichiarazioni spontanee, ma ha seguito con attenzione l’esame del teste. “Si è mostrato molto presente a sé stesso e determinato a far valere la propria innocenza”, ha aggiunto Giugno, che alla domanda se l’imputato parlerà ha risposto: “Credo proprio di sì”