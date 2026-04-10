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venerdì 10 aprile 2026

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Iran, il conflitto in Medio Oriente mette in crisi la pesca in Croazia

LaPresse
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L’aumento dei prezzi del carburante, guidato dalla guerra in Iran, sta minacciando la sopravvivenza di un settore già alle prese con la diminuzione delle catture, normative più severe e costi in aumento. Per molti pescatori della Croazia, ogni viaggio ora comporta l’incertezza sul fatto se il pescato coprirà il costo dell’uscita. Negli ultimi anni, i pescatori sostengono che il loro lavoro si è trasformato da un’attività redditizia a poco più che una lotta per la sopravvivenza. Le scorte sono diminuite, costringendo gli equipaggi a trascorrere più tempo in mare per carichi più piccoli. Allo stesso tempo, la regolamentazione statale, compresi i divieti stagionali, i limiti di cattura e le zone protette, ha limitato dove e quando possono pescare. Di conseguenza, molti si spostano più al largo, il che aumenta il consumo di carburante e il tempo trascorso lontano dal porto, mentre i prezzi che ricevono per il loro pesce rimangono bassi. L’ultimo aumento dei prezzi del carburante ha intensificato la pressione. I mercati petroliferi globali sono stati scossi dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, una via vitale per le forniture energetiche, che hanno fatto salire i prezzi in tutto il mondo. Nei mercati locali il pesce rimane disponibile, ma i venditori affermano che i clienti ne acquistano meno. Anche il pesce azzurro, tradizionalmente considerato un’opzione conveniente, sta diventando troppo costoso per molte famiglie. Per i pescatori che si preparano a trascorrere un’altra notte in mare, i numeri stanno diventando sempre più difficili da ignorare. Con i costi in aumento e i guadagni incerti, molti temono che senza aiuti, uno stile di vita legato all’Adriatico per generazioni potrebbe non durare.