Iran, il conflitto in Medio Oriente mette in crisi la pesca in Croazia

L’aumento dei prezzi del carburante, guidato dalla guerra in Iran, sta minacciando la sopravvivenza di un settore già alle prese con la diminuzione delle catture, normative più severe e costi in aumento. Per molti pescatori della Croazia, ogni viaggio ora comporta l’incertezza sul fatto se il pescato coprirà il costo dell’uscita. Negli ultimi anni, i pescatori sostengono che il loro lavoro si è trasformato da un’attività redditizia a poco più che una lotta per la sopravvivenza. Le scorte sono diminuite, costringendo gli equipaggi a trascorrere più tempo in mare per carichi più piccoli. Allo stesso tempo, la regolamentazione statale, compresi i divieti stagionali, i limiti di cattura e le zone protette, ha limitato dove e quando possono pescare. Di conseguenza, molti si spostano più al largo, il che aumenta il consumo di carburante e il tempo trascorso lontano dal porto, mentre i prezzi che ricevono per il loro pesce rimangono bassi. L’ultimo aumento dei prezzi del carburante ha intensificato la pressione. I mercati petroliferi globali sono stati scossi dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, una via vitale per le forniture energetiche, che hanno fatto salire i prezzi in tutto il mondo. Nei mercati locali il pesce rimane disponibile, ma i venditori affermano che i clienti ne acquistano meno. Anche il pesce azzurro, tradizionalmente considerato un’opzione conveniente, sta diventando troppo costoso per molte famiglie. Per i pescatori che si preparano a trascorrere un’altra notte in mare, i numeri stanno diventando sempre più difficili da ignorare. Con i costi in aumento e i guadagni incerti, molti temono che senza aiuti, uno stile di vita legato all’Adriatico per generazioni potrebbe non durare.