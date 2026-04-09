Ischia, incendio sul Monte Epomeo: l’intervento dei vigili del fuoco

È sotto controllo l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Epomeo a Ischia. Per l’intera notte otto squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica. L’incendio ha interessato l’area boschiva nel comune di Serrara Fontana. Il fronte di fiamma ha lambito alcune abitazioni. Ieri sera in via precauzionale sono state allontanate dalle proprie abitazioni tre famiglie, che hanno trovato una sistemazione autonoma. Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha riunito il Centro coordinamento soccorsi, mentre la sindaca di Serrara Fontana, Irene Iacono, ha convocato il Centro operativo comunale per seguire tutte le attività con il supporto dei Carabinieri Forestali e dei volontari della Protezione civile.