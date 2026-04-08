Terra dei Fuochi, Mantovano: "Obiettivo rimuovere tutti i rifiuti entro luglio"

“Quella di oggi è una battaglia che inizia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere tutti i rifiuti presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio. E’ la prima volta che vi è un impegno così massiccio da parte di tutte le istituzioni perché tutto ciò venga debellato. Gli strumenti non sono soltanto quelli che avete visto all’opera per rimuovere i rifiuti ma anche quelli che servono a prevenire che vengano collocati nuovi rifiuti, perché è già in funzione, da tempo, una control room che vede il concorso di tutte le forze di polizia con il coordinamento dei Carabinieri Forestali e che permette di utilizzare i nuovi strumenti come l’arresto in flagranza differita di chi continua a lasciare questi rifiuti in mezzo alla strada. L’obiettivo è che la control room sia ulteriormente potenziata con il collegamento con le videocamere di sorveglianza presenti nei comuni e nei territori, in modo che ci sia una verifica permanente e che nessuno possa sfuggire alle sanzioni”. Lo ha detto Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, intervistato a margine della cabina di regia per la Terra dei Fuochi che si è svolta a Caivano.