Stati Uniti, sparatoria in una scuola in Oklahoma: ferito il preside

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Martedì un uomo è entrato in una scuola superiore di Pauls Valley, piccola cittadina di appena 6mila abitanti in Oklahoma, e ha aperto il fuoco. A evitare il peggio è stato il preside dell’istituto, Kirk Moore, intervenuto per disarmare l’intruso. Nessuno studente è rimasto coinvolto nella sparatoria, mentre il preside è rimasto ferito a una gamba ed è stato portato in ospedale, dove è ricoverato in condizioni stabili. L’autore della sparatoria è stato identificato e arrestato dalla polizia.