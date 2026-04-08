Sicurezza, Mattarella: "Riconoscenza e fiducia della Repubblica nella Polizia"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 174° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo. Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti: “Sono lieto di poter ripetere qui a tutti voi quanto ho detto al capo della Polizia e direttore del Dipartimento: la riconoscenza e la fiducia della Repubblica e la mia personale nei confronti della Polizia di Stato. Riconoscenza e fiducia che avvertono i nostri cittadini, che si sentono confortati, sorretti dalla garanzia che la polizia di Stato offre per la loro serenità, sicurezza e nella vita quotidiana”.