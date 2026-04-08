'Sarajevo Safari', al cinema il doc sui 'cecchini del weekend': il trailer

Mentre si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sui ‘cecchini del weekend’, arriva anche al cinema ‘Sarajevo Safari’, il documentario del 2022 del regista sloveno Miran Zupanic, che ha svelato una delle storie più malvagie degli ultimi decenni e ispirato indagini giornalistiche e giudiziarie. Storie che raccontano di cittadini internazionali, ricchi “turisti”, che avrebbero pagato ingenti somme di denaro per avere l’opportunità di sparare ai civili nell’assedio di Sarajevo, durante la sanguinosa guerra civile nei Balcani nei primi anni ‘90. Dopo la partecipazione al Pordenone Film Fest, il documentario sarà ora in sala dal 9 aprile per alcuni appuntamenti speciali, a cui parteciperanno anche il regista Miran Zupanic (14 aprile a Gorizia e il 17 Trieste) e il giornalista Ezio Gavazzeni, autore dell’inchiesta ‘I cecchini del weekend’, edito per PaperFIRST (14 aprile a Bologna e il 18 a Torino). Da febbraio il doc è già disponibile in streaming su OpenDDB, dove è già il titolo più visto dell’anno. Tutte le informazioni e le date in aggiornamento sono sul sito: https://openddb.it/film/Sarajevo-safari/. “Sarajevo Safari non è solo un film su ciò che è accaduto, ma su ciò che abbiamo scelto di non vedere. – dichiarano da OpenDDB – È in questo spazio che il documentario diventa necessario: per riaprire una memoria rimossa e renderla condivisa. Il fatto che questo avvenga attraverso una distribuzione indipendente è il segno che ci sono storie urgenti che faticano a trovare spazio altrove”.