'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in 5 regioni

Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della polizia di Stato stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 soggetti. Di questi, 46 sono sottoposti a custodia cautelare in carcere e 8 ad obbligo di dimora con contestuale obbligo di presentazione alla p.g. Sono tutti ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori e uccisione di animali.

L’operazione vede impegnati circa 350 uomini. L’inchiesta ha riscontrato la piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta comunemente nota come “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne (VV), coinvolgendo, per gli aspetti legati al traffico di stupefacenti, anche uno degli indagati già emersi nell’inchiesta “Doppia curva” di Milano.