Milano Cortina 2026, Lollobrigida: “Mattarella ci ha detto che siamo un esempio”

“Cosa mi ha colpito del presidente Mattarella? Il fatto che siamo stati d’esempio, abbiamo unito l’Italia, abbiamo appassionato, sperando che le nostre storie possano incoraggiare e stimolare piccoli e grandi perché questa Olimpiade va oltre il record di medaglie”. Così Francesca Lollobrigida, due ori olimpici a Milano Cortina, a margine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica. “Siamo riusciti a entrare nelle case degli italiani con la nostra storia ed è questa la cosa più importante”, ha aggiunto. “Le polemiche sugli sport professionistici e dilettantistici? Si deve fare sport, ma soprattutto ci si deve divertire e il sorriso non deve mai mancare. Poi ovviamente ci saranno i momenti di pressione ma si deve sempre ricordare perché si è scelto il proprio sport. Io ringrazio l’aeronautica che mi permette di fare questo sport come un lavoro, non c’è polemica che tenga”. “Se ci sono sport di Serie A e B? Sarei ipocrita a negarlo – ha proseguito – però non si deve scegliere uno sport per classi, sponsor o visibilità. Solo se ci sono dietro amore e passione si possono raggiungere i risultati più alti”.