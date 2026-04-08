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giovedì 9 aprile 2026

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Milano Cortina 2026, Lollobrigida: “Mattarella ci ha detto che siamo un esempio”

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“Cosa mi ha colpito del presidente Mattarella? Il fatto che siamo stati d’esempio, abbiamo unito l’Italia, abbiamo appassionato, sperando che le nostre storie possano incoraggiare e stimolare piccoli e grandi perché questa Olimpiade va oltre il record di medaglie”. Così Francesca Lollobrigida, due ori olimpici a Milano Cortina, a margine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica. “Siamo riusciti a entrare nelle case degli italiani con la nostra storia ed è questa la cosa più importante”, ha aggiunto. “Le polemiche sugli sport professionistici e dilettantistici? Si deve fare sport, ma soprattutto ci si deve divertire e il sorriso non deve mai mancare. Poi ovviamente ci saranno i momenti di pressione ma si deve sempre ricordare perché si è scelto il proprio sport. Io ringrazio l’aeronautica che mi permette di fare questo sport come un lavoro, non c’è polemica che tenga”. “Se ci sono sport di Serie A e B? Sarei ipocrita a negarlo – ha proseguito – però non si deve scegliere uno sport per classi, sponsor o visibilità. Solo se ci sono dietro amore e passione si possono raggiungere i risultati più alti”.