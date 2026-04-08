Iraq, colpita un'abitazione a Baghdad: muoiono padre e bimbo

Nella tarda serata di martedì, a Baghdad due civili sono rimasti uccisi in un attacco contro un’abitazione nel quartiere di Amiriya. Le vittime erano padre e figlio. Secondo le autorità locali, non è possibile stabilire con certezza se a colpire l’edificio sia stato un drone o un razzo.

Nel corso della serata si sono verificati diversi incidenti di sicurezza che hanno coinvolto razzi e attacchi aerei, colpendo svariate zone su entrambi i lati della capitale. Il ministero dell’Interno ha fatto sapere che nel quartiere di Karkh, per esempio, cinque membri delle forze di sicurezza irachene sono rimasti feriti in un attacco aereo vicino a un campo delle Forze di Mobilitazione Popolare.