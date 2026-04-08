Iran, Vance: "La tregua è fragile, Trump non è uno che scherza"

Il vicepresidente statunitense JD Vance ha definito l’accordo di cessate il fuoco con l’Iran “una tregua fragile”, ma non ha fornito dettagli. Vance, in visita a Budapest, in Ungheria, non ha commentato le speculazioni su un suo possibile viaggio in Pakistan per partecipare personalmente ai colloqui con l’Iran. Vance ha affermato che Trump ha detto ai rappresentanti statunitensi che negozieranno con l’Iran di farlo in “buona fede”, ma ha avvertito che è “impaziente di fare progressi”. Gli Stati Uniti sono pronti a utilizzare una “leva economica straordinaria”, ma Trump ci ha ordinato di “non usare questi strumenti”. “Ci ha detto di sederci al tavolo delle trattative. Ma se gli iraniani non faranno esattamente la stessa cosa, scopriranno che il presidente degli Stati Uniti non è uno che scherza”, ha detto Vance.