Cina, “anelli di Saturno” emergono dal fondo del lago: lo spettacolo del Bandir Blue

Un affascinante disegno di cerchi concentrici, che rispecchiano gli iconici anelli di Saturno, è apparso sul fondo esposto del lago Bandir Blue, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale. Le spettacolari terrazze, che si innalzano come gigantesche scale dai bordi del lago, sono state rivelate dopo l’abbassamento stagionale del livello dell’acqua nel lago, noto anche come bacino idrico di Xiabandi. Incastonata sotto le cime innevate dell’altopiano del Pamir, la costa elevata e stratificata attira regolarmente i visitatori ad ammirare la scena ultraterrena ogni volta che appare.