Iran, Sinagoga di Teheran distrutta mentre Usa e Israele continuano gli attacchi

Martedì 7 aprile una sinagoga a Teheran è stata distrutta mentre Stati Uniti e Israele continuavano a bersagliare l’Iran. Alcune ore dopo l’attacco aereo, paramedici e operatori umanitari erano presenti sulla scena con cani molecolari, alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie. Farhad Aframyan, un avvocato e membro della comunità ebraica di Teheran, ha detto che copie scritte a mano della Torah sono state sepolte tra le macerie, con gravi danni subiti dalla struttura nel suo insieme. Non è stato immediatamente chiaro se l’obiettivo fosse la sinagoga stessa o un edificio vicino poiché diverse strutture sono state danneggiate. L’Iran ha una piccola popolazione ebraica che vive ancora nel paese. Molti fuggirono durante la rivoluzione islamica del 1979.