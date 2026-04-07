Iran, militari israeliani mostrano esplosioni in un villaggio libanese

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra grandi esplosioni in un villaggio libanese, che immortalerebbe la “distruzione delle infrastrutture terroristiche appartenenti a Hezbollah”. Israele si sta spingendo in profondità nella parte meridionale del paese nella sua campagna contro il gruppo Hezbollah, sostenuto dall’Iran, una potente forza militante e partito politico che da tempo esercita il controllo di fatto su gran parte della comunità sciita libanese. La scorsa settimana il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso che Israele avrebbe raso al suolo tutte le case nel sud del Libano per proteggere le sue città di confine dai razzi di Hezbollah “secondo il modello utilizzato a Rafah e Beit Hanoun a Gaza”, due città che Israele ha quasi completamente raso al suolo nella sua offensiva contro Hamas.