Libano, attacco israeliano a Beirut: escavatore tra le macerie di un quartiere distrutto

La mattina successiva ai pesanti bombardamenti israeliani che hanno colpito il quartiere di Jnah, a sud di Beirut, un bulldozer è al lavoro per rimuovere un’enorme massa di macerie, cavi e oggetti domestici, tra cui scarpe da bambini e libri di preghiera. Il bombardamento israeliano ha causato la morte di cinque persone, tra cui due cittadini sudanesi e una ragazza di 15 anni, secondo quanto riportato dal ministero della Salute libanese. Gli attacchi, avvenuti senza preavviso, hanno anche provocato oltre 50 feriti, tra cui otto bambini, ha aggiunto il ministero. I residenti osservavano inorriditi la strada devastata, dove, secondo loro, sorgevano tre edifici. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito le infrastrutture di Hezbollah a Beirut, ma non ha fatto riferimento specifico agli attacchi su Jnah.