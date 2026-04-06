Ucraina, attacco russo a Odessa: morti tre civili, anche un bambino

Tre persone, tra cui un bambino, sono morte in seguito a un attacco notturno russo che ha colpito la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, in Ucraina, secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza. Oleh Kiper, capo dell’amministrazione militare regionale, ha dichiarato che tra le vittime vi sono due donne e un bambino di due anni. Le autorità locali hanno inoltre reso noto che 15 persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di due anni e un neonato di sette mesi. I soccorritori sono riusciti a estrarre vive quattro persone dalle macerie. L’attacco ha causato danni a edifici residenziali e amministrativi, oltre che a infrastrutture critiche in diverse aree della città, ha aggiunto Kiper.