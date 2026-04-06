Papa Leone XIV ricorda Francesco al Regina Caeli, applausi in Piazza San Pietro

(LaPresse) Durante il Regina Caeli, Papa Leone XIV ha ricordato “con particolare affetto” Papa Francesco, che “proprio il Lunedì dell’Angelo dello scorso anno ha consegnato la vita al Signore”. Il Papa ha invitato i fedeli a fare memoria della “grande testimonianza di fede e di amore” di Francesco. Le parole di Leone XIV sono state accolte da un applauso dei fedeli presenti in Piazza San Pietro. “Alla luce del Risorto,” ha continuato il Papa, “preghiamo insieme la Vergine Maria, Sede della Sapienza, affinché possiamo diventare annunciatori sempre più luminosi della verità.”