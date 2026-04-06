Papa Leone XIV: "Malvagità corrompe la storia, penso a popoli tormentati da guerra"

(LaPresse) “Quanto è importante che questo Vangelo raggiunga soprattutto quanti sono oppressi dalla malvagità, che corrompe la storia e confonde le coscienze. Penso ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell’istruzione. Annunciare in parole e opere la Pasqua di Cristo significa dare nuova voce alla speranza, altrimenti soffocata tra le mani dei violenti. Quando viene proclamata nel mondo, infatti, la Buona Novella rischiara ogni ombra, in ogni tempo”. Così Papa Leone XIV nel corso della recita del Regina Caeli, ricordando il Vangelo del Lunedì dell’Angelo.