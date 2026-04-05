Russia, inondazioni nel Daghestan: strade allagate e centri abitati senza elettricità

Nel fine settimana una nuova ondata di piogge torrenziali ha colpito la Repubblica del Daghestan, nel sud della Russia, provocando inondazioni. Le autorità locali hanno riferito che 139 centri abitati sono rimasti senza elettricità a causa delle interruzioni di corrente provocate dal maltempo. Diversi tratti di un’importante autostrada sono stati allagati, causando disagi al traffico. Le condizioni meteorologiche nelle regioni montuose e pedemontane del Daghestan sono peggiorate drasticamente, portando pioggia mista a neve in montagna, oltre a frane e cadute di massi.