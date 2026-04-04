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lunedì 6 aprile 2026

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Usa, la nascita di due pulcini di pinguino allo zoo dell'Oregon

LaPresse
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Due piccoli pinguini di Humboldt stanno conquistano lo zoo dell’Oregon a Portland. I pulcini sono nati da due coppie diverse. Il parco ha fatto sapere che i nuovi arrivati sono sono nati a distanza di circa una settimana l’uno dall’altro nel mese di marzo
Entrambi sono in buona salute e rimarranno nel nido con i genitori fino all’età di 3 mesi, ha affermato Nicole LaGreco, responsabile dell’area dedicata ai pinguini dello zoo.
Entro l’estate, i pulcini saranno alti quanto i genitori, ma presenteranno ancora un piumaggio grigio, poiché il caratteristico aspetto bianco e nero richiede un paio d’anni per svilupparsi.