Usa, la nascita di due pulcini di pinguino allo zoo dell'Oregon

Due piccoli pinguini di Humboldt stanno conquistano lo zoo dell’Oregon a Portland. I pulcini sono nati da due coppie diverse. Il parco ha fatto sapere che i nuovi arrivati sono sono nati a distanza di circa una settimana l’uno dall’altro nel mese di marzo

Entrambi sono in buona salute e rimarranno nel nido con i genitori fino all’età di 3 mesi, ha affermato Nicole LaGreco, responsabile dell’area dedicata ai pinguini dello zoo.

Entro l’estate, i pulcini saranno alti quanto i genitori, ma presenteranno ancora un piumaggio grigio, poiché il caratteristico aspetto bianco e nero richiede un paio d’anni per svilupparsi.