Russia, droni ucraini colpiscono la città di Togliatti: le immagini dell'esplosione

Nella notte tra venerdì e sabato un attacco con droni ucraini sulla Russia, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque. In un filmato diffuso dal canale Telegram russo «Astra», si vedono delle esplosioni in un quartiere della città di Togliatti dove hanno sede due grandi stabilimenti chimici. Altri video che circolano sui social media mostrano delle esplosioni in città. Una persona sarebbe rimasta ferita. Nel frattempo, il governatore della regione di Rostov, Yuri Slyusar, ha dichiarato che un residente di Taganrog è morto e altre quattro persone, tra cui un cittadino straniero, sono rimaste ferite in un attacco.