Mondiali 2026, l'Iraq festeggia la qualificazione al torneo

Sabato, a Baghdad, la nazionale maschile irachena ha festeggiato la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio davanti a una grande folla. L’Iraq ha completato il quadro delle 48 squadre che parteciperanno alla più grande edizione di sempre dei Mondiali FIFA, al termine di un percorso di qualificazione durato oltre due anni e mezzo. Martedì, a Monterrey, nel nord del Messico, gli iracheni hanno battuto la Bolivia per 2-1 nello spareggio intercontinentale, aggiudicandosi così il 48° e ultimo posto disponibile.