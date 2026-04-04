Maltempo, crollo ponte sul Trigno: proseguono le ricerche del disperso

A Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, proseguono le ricerche dell’uomo disperso dopo il crollo parziale del ponte sul Trigno avvenuto giovedì. Gli inquirenti, sulla base di filmati acquisiti e testimonianze, non hanno più dubbi che la sua auto sia stata inghiottita dalla furia del fiume dopo che il ponte, sul quale erano in corso lavori da mesi, si è spezzato scivolando di sotto. Dal 31 marzo più di 1.800 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Abruzzo (826), Puglia (633) e Molise (348).