Israele, cardinale Pizzaballa celebra la messa del Sabato Santo nella Basilica del Santo Sepolcro

Il Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha presieduto la Veglia pasquale del Sabato Santo nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

Pizzaballa era affiancato da un numero limitato di sacerdoti, in ottemperanza alle restrizioni imposte dal Comando del Fronte Interno israeliano a causa della guerra in corso in Medio Oriente.

La scorsa settimana, la polizia israeliana aveva impedito ai leader cattolici di entrare nella Basilica per celebrare una messa privata in occasione della domenica delle Palme, per la prima volta da secoli, scatenando un’ondata di critiche in tutto il mondo cattolico.