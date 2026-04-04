Camorra, il Generale dei carabinieri Luongo si congratula per la cattura di Mazzarella

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale Salvatore Luongo, si è complimenta con i militari che hanno arrestato il latitante Roberto Mazzarella, individuato e bloccato nella notte in una villa a Vietri sul mare, provincia di Salerno, in cui aveva trovato rifugio con la moglie e con i figli. Il camorrista faceva parte dell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del ministero dell’Interno. Quello arrivato “è un risultato operativo di livello”, che alimenta “la filiera della fiducia, della fiducia che dobbiamo sempre avere dai cittadini”, ha detto il generale Luongo. “Sono orgoglioso e fiero di avere carabinieri come voi. Grazie di cuore per quello che fate e per come lo fate”.