Raffaele Sollecito al Chimera Veg Fest: "Ho vissuto 4 anni in carcere e so cosa significa essere privo della libertà"

Raffaele Sollecito sarà uno degli ospiti del Chimera Veg Fest in programma l’11 e il 12 aprile a Brescia. L’11 aprile, il 42enne, per 4 anni in carcere prima di essere assolto in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007, porterà la sua esperienza diretta per aprire una riflessione su un tema che attraversa mondi diversi: la libertà negata. Sollecito ha parlato in un video condiviso su Instagram delle “analogie che ci sono fra appunto l’incarcerazione umana e quell’animale”. “Sono praticamente la stessa cosa, anzi per gli animali è molto peggio perché vengono sfruttati, violentati”, ha detto Sollecito.