Cuba, a Matanzas arriva la petroliera russa 'Anatoly Kolodkin': è la prima in tre mesi

La nave russa Anatoly Kolodkin ha attraccato martedì nel porto di Matanzas, a Cuba, carica di 730.000 barili di petrolio. E’ la prima volta in tre mesi che una petroliera raggiunge l’isola caraibica. “Aspettiamo l’arrivo della nave perché è da molto tempo che non entra alcuna nave. E ce n’è bisogno qui per il popolo, per Cuba“, ha detto il pescatore cubano Armando Ramirez. Ciò avviene il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti di non avere “nessun problema” con la petroliera russa che consegna aiuti a Cuba. I cubani hanno acclamato l’arrivo della nave poiché la mancanza di petrolio ha esacerbato una profonda crisi economica che ha lasciato la popolazione impantanata in lunghi blackout e affrontando una grave carenza di cibo e medicine. Trump, il cui governo si è scagliato contro il suo avversario caraibico in modo più aggressivo di qualsiasi altro governo statunitense nella storia recente, ha effettivamente tagliato fuori Cuba dalle principali spedizioni di petrolio nel tentativo di forzare un cambio di regime. Il blocco ha avuto effetti devastanti sui civili che Trump e il segretario di Stato americano Marco Rubio dicono di voler aiutare. L’amministrazione Trump chiede al governo cubano di porre fine alla repressione politica e di liberalizzare l’economia in cambio della revoca delle sanzioni.