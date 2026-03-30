Legge elettorale, Vannacci: "Riportiamo le preferenze, altrimenti è furto alla sovranità popolare"

Dopo la riforma della Giustizia – fallita con la vittoria del No al referendum – il governo si muove verso la riforma della legge elettorale. “La cosa principale è riportare le preferenze. Un furto che è stato fatto alla sovranità popolare è che i cittadini non possano più scegliere chi sono i loro rappresentanti”, ha commentato il generale Roberto Vannacci a margine dell’inaugurazione della nuova sede romana di Futuro Nazionale. “Qualunque sarà la legge elettorale”, “noi vogliamo che siano ripristinate le preferenze. Senza listini bloccati e senza preferenze dei partiti. I partiti sono formazioni congegnali al dibattito politico ma non devono usurpare la sovranità al popolo che rimane sovrano”, ha aggiunto.